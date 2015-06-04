Апексимова, Куценко и Безруков будут всю ночь читать стихи в саду "Эрмитаж"

Фото: предоставлено пресс-службой Театра на Таганке

В ночь с 6 на 7 июня Ирина Апексимова соберет в саду "Эрмитаж" коллег – актеров театра и кино, чтобы в день рождения А. С. Пушкина почитать его произведения. Мероприятие проводится при поддержке департамента культуры города Москвы.

Среди приглашенных выступающих – Гоша Куценко, Сергей Векслер, Сергей Безруков с супругой, Ефим Шефрин, Дмитрий Марьянов, Валерий Яременко, Яна Поплавская, Анна Чиповская, Екатерина Дурова, Анна Каменкова, Виктор

Раков, Константин Юшкевич, Илзе Лиепа, Андриас Лиепа, Дмитрий Брусникин, Андрей Соколов и другие. Нестандартный формат мероприятия интересен тем, что здесь стираются границы между актерами и зрителями. Каждый желающий сможет, наряду со звездами, почитать вслух стихи и прозу Пушкина.

Автор идеи, Ирина Апексимова, решила возродить традицию 60-х годов прошлого века, когда на Пушкинской площади собирались поэты и читали стихи Пушкина, правда немного изменив сам формат встреч.

Смотрите прямое включение из сада "Эрмитаж" на портале Москва онлайн с 23.00 до 01.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.