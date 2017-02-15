Первый альбом группы 5'nizza за 12 лет появился в сети

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Новый альбом группы 5'nizza появился на официальном YouTUBE-канале группы. Альбом под названием "Ку" стал первым лонгплеем украинского музыкального коллектива за 12 лет.

Видео: YouTUBE/5'nizza

В описании видео участники дуэта рассказали о процессе записи нового альбома с присущим им юмором: "Ребята сидят на кухне и сочиняют. То, что сочиняют, записывают на диктофон. Воспроизводят при помощи портативной колонки. Потом роняют емкость с маслом черного кунжута. Охают-ахают и вытирают. В процессе рождаются фразы: "Масло чо, масло чо, масло черного ку...".

“Наш третий альбом – возвращение на детскую площадку взрослым", – также приводятся слова одного из участников группы Андрея Запорожца.

В альбом вошло 14 песен на русском и украинском языках. Его можно послушать не только в YouTUBE, но и в в Apple Music и на "Яндекс.Музыке", а также скачать в iTunes.