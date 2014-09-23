В Москве пройдет Пушкинская Велоночь

Фото: m24.ru

В ночь с 27 на 28 сентября в столице состоится велопрогулка, посвященная Пушкину. Тысячи велосипедистов вместе с российскими и зарубежными историками и пушкинистами прокатятся по городу, слушая строки, написанные великим поэтом.

Московская Велоночь пройдет в столице уже в восьмой раз. Любители двухколесного транспорта проедут по любимым местам Александра Сергеевича - Ивановской горке, благородным Басманным улицам, Арбату, Пречистенке, району, впоследствии получившему название Аэропорт и, конечно, по Тверской, воспетой в романе "Евгений Онегин".

Рассказчиками станут: замдиректора Института славяноведения Федор Успенский, профессор Веронского Университета Стефано Алоэ, москвовед Сергей Романюк и другие.

Организаторы предлагают приехать на маршрут в костюмах пушкинской эпохи или пушкинских героев - перевоплотиться в Медного всадника, Онегина, Ленского, Руслана, Людмилу или даже самого Пушкина.

Красочное литературно-архитектурное путешествие завершится чаепитием на рассвете. В этот раз оно пройдет в парке физкультуры и спорта "Динамо" - на территории Петровского парка. Именно отсюда обычно провожали друзья Пушкина, уезжавшего в Петербург.

Перед стартом Велоночи, во время регистрации участков, в столице состоится концерт, на котором выступят поп-фанк коллектив "Плюм-Бум", гости из Казани Lazy Days, NSWE с песнями на стихи Пушкина.

Те, у кого нет своих велосипедов, смогут взять их на прокат.

Чтобы поехать на Велоночь, нужно будет предварительно зарегистрироваться и оплатить экологический сбор в размере 250 рублей. Место и время старта подавшие заявку на участие москвичи узнают за 24 часа до начала Велоночи.

Напомним, что один из самых крупных велозаездов по ночной столице посвятят двухсотлетию первой публикации Пушкина в журнале "Вестник Европы".