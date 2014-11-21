Теннисисткой года стала американка Серена Уильямс

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Американку Серену Уильямс признали игроком года по версии Женской теннисной ассоциации (WTA). Россиянка Мария Шарапова вошла в шорт-лист номинантов премии, сообщается на официальном сайте WTA.

Также в шорт-лист попали чешка Петра Квитова, румынка Симона Халеп, сербская теннисистка Ана Иванович и китаянка Ли На.

Младшая из сестер Уильямс становится лучшей теннисисткой года уже в шестой раз. Минувший сезон она завершила на первом месте рейтинга WTA с большим отрывом от Шараповой.

Прошедшей осенью Уильямс выиграла свой 18-й титул на турнирах "Большого шлема", одержав победу на US Open.

Уходящий год был удачным и для Шараповой, которой удалось выиграть Открытый чемпионат Франции по теннису. Таким образом, россиянка довела количество титулов "Большого шлема" в своей карьере до пяти.