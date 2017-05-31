Вучич вступил в должность президента Сербии

Фото: ТАСС/PA Images/Armin Durgut/HaloPix/PIXSELL

Избранный президент Сербии Александар Вучич принес присягу перед парламентом страны, сообщает РИА Новости.

Впервые за всю историю Сербии избранный президент принес присягу на Конституции страны, под которой находилась рукопись Мирославлево Евангелие XII века – древнейший памятник сербской кириллической письменности.

В своей речи Вучич поклялся сохранить суверенитет и целостность республики, мир и благополучие всех граждан, а также соблюдать законы и ответственно исполнять свои обязанности.

Теперь уже бывший глава государства Томислав Николич вручил преемнику президентские печать и штандарт.

Торжественная инаугурация пройдет 20 июня. До этого срока будет утвержден новый состав правительства и глава кабмина.

Выборы президента Сербии прошли 2 апреля. Александар Вучич получил поддержку 55,08 процента избирателей. Глава государства избран на пятилетний срок.

С 27 апреля 2014 года Вучич занимал пост председателя правительства.