"Дизайн-Субботник" Seasons переедет на "Хлебозавод"

Фото предоставлено организаторами

Весенний фестиваль "Дизайн-Cубботник" журнала Seasons of Life в этом году пройдет 20 и 21 мая на новой площадке – в творческом квартале "Хлебозавод", сообщают организаторы.

Тема фестиваля в этом году – "Молодо-зелено". Фестиваль соберет молодые и по-весеннему свежие творческие московские проекты. Всех участников объединит традиционный слоган Seasons of Life "мы. любим. жизнь" и принципы красоты, доброты и человечности.

Гостей в этом году ждет сюрприз – Первая Дизайн-ярмарка, в которой примут участие около 30 российских марок мебели и аксессуаров. Здесь можно будет не только купить предметы мебели, но и сделать что‑то своими руками в мастерских под руководством дизайн-команд.



20 мая гостей ждет концерт группы "Со мною вот что", иронично переосмысляющей в своем творчестве советскую эстраду, а также акустические перфомансы iCQ-project при участии Аси Соршневой (электроскрипка), Алексея Епишева (электроника) и Олеси Ростовской (терменвокс).

21 мая здесь выступят Алиса Тен и Ваня Жук, Даша Шульц и, конечно, хор Seasons.

В течение обоих дней гости смогут побывать на спектаклях в исполнении как учащихся столичных театральных вузов, так и известных трупп, например, Мастерской Дмитрия Брусникина.

И без гастрономических удовольствий не обойдется. Каждый желающий сможет принять участие в работе поп-ап ресторанов, созданных в результате совместной работы известных шеф-поваров и гостей фестиваля.

Маленьких гостей будут ждать свои развлечения в специальной детской зоне.

"Хлебозавод" – новый творческий квартал на Новодмитровской, где располагаются шоу-румы, мастерские, площадки для мероприятий, кафе и студии компаний-представителей креативных индустрий.