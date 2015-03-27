Получите номер расчетного счета за 5 минут *

В конце прошлого года Сбербанк вывел на рынок новый сервис – онлайн-резервирование расчетного счета. Это предложение на банковском рынке сразу показало себя в действии – за два месяца было зарезервировано 12 тысяч счетов. Такая популярность объясняется просто: сервис помогает экономить время и сделать открытие расчетного счета удобнее.

Люди, которые занимаются бизнесом, отлично знают, что порой важна бывает каждая минута. В ситуациях, когда необходимо быстро открыть новый расчетный счет, промедление может поставить под угрозу заключение важного контракта. Но не всегда есть возможность оперативно собрать пакет документов и добраться до отделения банка. И в этом случае может помочь новая услуга Сбербанка –онлайн резервирование расчетного счета.

Теперь получить номер расчетного счета можно, не выходя из офиса или дома. Для этого нужно иметь доступ в интернет и заполнить заявление на сайте Сбербанка. Для онлайн-резервирования счета юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю достаточно указать ОГРН, оставить контактные данные и выбрать удобное для открытия и ведения счета отделение банка. После этого можно будет получить номер расчетного счета и банковские реквизиты.

Важный момент: после резервирования счета его номер можно сразу же сообщать контрагентам – Сбербанк будет принимать денежные средства в пользу клиента. Указав номер мобильного телефона при резервировании счета, клиент сможет получать информацию о поступлении денежных средств на этот счет. С помощью смс-уведомлений клиента оповестят не только о появлении средств, но и о том, когда можно будет подойти в выбранное отделение банка и завершить оформление счета.

Наталья Войцеховская. Индивидуальный предприниматель В декабре 2014 года я заключила контракт с администрацией Воронежской области на поставку новогодних подарков для местного детского дома. По условиям договора необходимым условием являлось наличие расчетного счета, для открытия которого на тот момент у меня не было необходимых документов. Обратившись в отделение Сбербанка, узнала о возможности резервирования счета онлайн. В течение короткого времени я передала его своим контрагентам для произведения расчетов. Контракт был успешно подписан, и дети получили подарки к Новому году. Я уверена, что наша дальнейшая совместная работа со Сбербанком будет не менее плодотворной



При онлайн резервировании номер расчетного счета сохраняется за клиентом в течение пяти рабочих дней **. За это время нужно посетить отделение банка и, в соответствии с требованиями законодательства, предоставить необходимый для открытия расчетного счета пакет документов. После того, как счет будет открыт, клиент сможет выполнять все операции по зарезервированному счету, включая расходные.

С 1 марта по 30 июня в Сбербанке действует специальное предложение для тех, кто зарезервирует расчетный счет онлайн. В этот период при одновременном оформлении любого действующего пакета услуг РКО *** предоставляется бесплатное открытие расчетного счета в рублях РФ и подключение к интернет-банку "Сбербанк Бизнес Онлайн" ****.

Выбор надежного партнера – важный шаг в развитии собственного бизнеса. Сбербанк предлагает современные высокотехнологичные решения для бизнеса и комплексный подход к решению вопросов своих клиентов. Преимущества открытия и ведения счетов в Сбербанке – широкая филиальная сеть и собственная расчетная система, позволяющая быстро проводить большие объемы платежей.

Услуга "Онлайн резервирование расчетного счета" предоставляется юридическим лицам (за исключением кредитных и автономных некоммерческих организаций) и индивидуальным предпринимателям – резидентам РФ, сведения о которых содержатся в Федеральной налоговой службе Российской Федерации. Для одного юридического лица или индивидуального предпринимателя в течение срока резервирования (5 рабочих дней с даты получения номера расчетного счета онлайн) резервируется не более одного расчетного счета. Зарезервированный расчетный счет должен быть открыт в течение 5 рабочих дней с даты резервирования путем предоставления комплекта документов, необходимых для открытия расчетного счета, в выбранное при заполнении заявки на сайте (www.sberbank.ru, в отделение Банка. В случае, если в течение срока резервирования расчетный счет не был открыт, указанный счет автоматически аннулируется; денежные средства, полученные для зачисления на зарезервированный счет, автоматически возвращаются отправителю. Подробную информацию об услуге "Онлайн резервирование расчетного счета" уточняйте на сайте Сбербанка www.sberbank.ru, в отделениях Сбербанка, обслуживающих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, или по бесплатному телефону 8 800 555 84 84. Условия действительны с 01.03.2015 по 30.06.2015 (включительно). Изменение условий производится Банком в одностороннем порядке. Информация, представленная в данном материале, не является публичной офертой. ОАО "Сбербанк России". Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 08.08.2012.

* 5 минут - среднее время, необходимое для заполнения анкеты юридического лица или индивидуального предпринимателя, формирования номера расчетного счета и необходимых процедур идентификации при использовании услуги "Онлайн резервирование расчетного счета" на сайте www.sberbank.ru.

** В течение 5 рабочих дней с даты получения номера расчетного счета онлайн Банк принимает денежные средства для последующего зачисления на зарезервированный расчетный счет в день его открытия. В случае непредоставления документов для открытия расчетного счета в течение 5 рабочих дней, счет аннулируется, денежные средства, перечисленные по реквизитам счета, возвращаются отправителям.

*** Одного из следующих пакетов услуг расчетно-кассового обслуживания Сбербанка: "Актив", "Бизис", "Оптима", "Зарплатный" и "Торговый".

****Плата за обслуживание расчетного счета и ежемесячная плата за использование системы "Сбербанк Бизнес Онлайн" взимается по действующим тарифам Банка. На территории города Москва сервис "Онлайн резервирование расчетного счета" не доступен в ОПЕРУ Московского банка по адресу Вавилова, 19.

