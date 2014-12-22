Сбербанк повысил ставки по ипотеке на 2%

Сбербанк перестал выдавать автокредиты

Сбербанк прекратил прием заявок на ипотеку на строительство жилого дома, покупку загородной недвижимости и гаража. При этом ипотека на покупку квартиры по-прежнему выдается, но по повышенной ставке, сообщили М24.ru в банке. На 2% также повышены ставки на ипотеку для молодых семей и на новостройки. Но даже при ставке в 15 процентов Сбербанк будет работать себе в убыток. Также временно не принимаются заявки на автокредиты. По мнению экспертов, это временная мера и, скорее всего, все банковские продукты снова станут доступны в феврале.

В банке отмечают, что ставка по уже заключенным договорам на кредит осталась прежней и повышаться не будет.

Кроме того, увеличился минимальный первоначальный взнос по всем продуктам ипотечного кредитования – с 10-15% до 20%, а на продукт "Ипотека по двум документам" с 40% до 50%.

При этом Сбербанк прекратил прием заявок на ипотеку на строительство жилого дома, на покупку загородной недвижимости и гаража.

Финансовый аналитик "Инвесткафе" Михаил Кузьмин рассказал корреспонденту M24.ru, что это вполне логичное решение. По его мнению, банк решил не делать гигантских ставок, а вместо этого приостановил прием заявок на часть продуктов до тех пор, пока не стабилизируется финансовая система.

Помимо этого, Сбербанк прекратил прием заявок на автокредитование. Кузьмин считает, что это, скорее всего, также временное решение. "Сбербанк подождет стабилизацию на валютном рынке и тогда возобновит автокредитование. Думаю, это произойдет уже в феврале", - сказал эксперт.

По его словам, стоимость автомобилей меняется каждый день в связи со скачками курсов валют. В таких условиях некорректно устанавливать определенную ставку, поэтому в банке приостановили выдачу кредитов на машины.

Ранее M24.ru сообщало, что Сбербанк намерен повысить ставку по ипотеке на два процента. Таким образом, она достигнет 15 процентов, что все равно ниже ключевой ставки Центробанка.

На решение руководства Сбербанка повлияло повышение ключевой ставки ЦБ РФ до 17 процентов. Напомним, что ключевая ставка - это процент, под который Центробанк кредитует другие финансовые организации.

В настоящее время объем предварительно одобренных ипотечных кредитов у крупнейшего банка страны составляет 256 миллиардов рублей.

В руководстве Сбербанка уверены, что прибыль кредитной организации (в частности, от потребительского кредитования) перекроет убытки от ипотеки.

Другие банки пока не последовали примеру Центробанка, но стоит ожидать, что они также пересмотрят ипотечные ставки.