Московский Сбербанк открывает курсы для пенсионеров

ИТАР-ТАСС

Московский банк Сбербанка России открыл цикл семинаров и обучающих курсов для пенсионеров, информирует пресс-служба ОАО "Сбербанк России".

Обучение первых групп планируется начать уже с сентября этого года. Набор слушателей будет вестись, в офисах банка, консультационных точках в подразделениях Пенсионного фонда и учебных классах "Союза пенсионеров Подмосковья".

"В ходе цикла семинаров специалисты Московского банка, отделения Пенсионного Фонда по г. Москве и Московской области и "Союза пенсионеров Подмосковья" будут рассказывать о банковских продуктах, услугах ПФР, а также о деятельности и возможностях общественных организаций", - говорится в сообщении.

После окончания курсов некоторые пенсионеры смогут трудоустроиться в Сбербанк и помогать своим сверстникам, работая в консультационных точках банка в подразделениях Пенсионного фонда.

В дальнейшем запланировано и проведение обучающих занятий по повышению компьютерной, правовой и финансовой грамотности, уточнили в финансовой организации.