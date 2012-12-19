Жители ЮАО нашли в снегу письма из Пенсионного фонда и налоговой

Жители ЮАО нашли на улице выброшенные письма из ПФР и Сбербанка

Жители Южного округа столицы нашли выброшенные на улицу письма из Пенсионного фонда, Сбербанка и налоговой службы. Корреспонденцию должны были доставить на улицу Россошанскую. Почему важные документы оказались не в руках адресатов, а на мостовой, неизвестно. Представители "Почты России" за инцидент извинились и заявили, что это могла быть провокация бывшего сотрудника.

"Это не должно было произойти не только практически, но и теоретически. Мы понимаем, что это некая провокация, которую могли допустить в том числе и наши сотрудники, уволенные за серьезные нарушения", - прокомментировал ситуацию директор УФПС по Москве Виктор Попов.

Найденные письма передали сотрудникам почты, которые уверили, что вся корреспонденция дойдет до адресатов.

Добавим, что наказать организацию за потерю писем вряд ли получится. Даже если кто-то из адресатов не сможет вовремя оплатить свой счет.

"Нет закона, обязывающего "Почту России" осуществлять платежи за налогоплательщиков. Граждане могут лишь доказать суду и уполномоченному органу свою невиновность в данной ситуации", - пояснил адвокат Алишер Хахидов.

Как отметила заместитель начальника департамента общественных связей и взаимодействия со СМИ Пенсионного Фонда России Татьяна Миляева, ежегодно их организация отправляет 88 миллионов письменных извещений. У сотрудников нет возможности проконтролировать доставку каждого письма. Однако определенные условия сотрудничества с доставщиком прописаны в договоре.

Сейчас Пенсионный фонд рассматривает возможность отказа от услуг "Почты России". Ведомство предложит гражданам пользоваться электронной почтой с 1 января следующего года.