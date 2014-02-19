Контроль над расходами – это легко

Какой у вас доход? А сколько дней осталось до зарплаты? Сколько бы вы не зарабатывали, вопросы размера и стабильности дохода, как правило, не ставят в тупик, в отличие от вопросов о том, куда уходят деньги и почему при, казалось бы, неплохом доходе приходится жить от аванса до зарплаты. Разобраться в этом вопросе поможет специальный сервис анализа расходов в интернет-банке "Сбербанк Онлайн".

Вопросы анализа расходов – это не простое любопытство. Когда у вас появится информация о том, куда делась зарплата, будет сделан первый шаг к контролю и управлению своими деньгами. Кропотливое ведение домашней бухгалтерии, собирание чеков и счетов, постоянный и внимательный учет – все это, в принципе, работает. Но и тут возможны подвохи – достаточно потерять пару чеков или, закрутившись в ежедневной суете, забыть внести данные о покупках за минувшие выходные – и все, без детального отчета можно забыть о достоверной аналитике.

Как же тогда учесть все расходы? Сбербанк предлагает своим клиентам удобный инструмент – сервис анализа расходов , достоинства которого уже оценили 3 миллиона человек. Сервис доступен в интернет-банке "Сбербанк Онлайн" и в его мобильных приложениях для устройств iPhone, iPad и мобильных платформ Android, Windows Phone.

Финансовый аналитик всегда под рукой

Пожалуй, каждому хочется оптимизировать текущие расходы для того, чтобы позволить себе большее на доступную сумму. Для этого не обязательно менять образ жизни, формировать новые привычки, тратить время и силы на ведение домашней бухгалтерии. Просто расплачивайтесь банковской картой Сбербанка, и все ваши расходы будут автоматически систематизироваться. А результаты данного анализа будут всегда у вас под рукой – в вашем компьютере, планшете или смартфоне.

Сервис станет вашей надежной опорой в планировании личного бюджета: он самостоятельно обрабатывает всю информацию о ваших покупках и платежах, он не только запоминает сколько, когда и на что вы потратили, но и тщательно сортирует расходы по категориям.

Все ходы записаны

Сервис анализа расходов – это ваш персональный аналитический центр, и там всегда царит полный порядок – все ходы записаны, и информация доступна в удобном виде. Вся нужная информация представлена в подразделах: о количестве доступных на карте средств, о ваших расходах и финансовых целях, которые вы себе поставили.

Сервис анализа расходов прост и удобен в использовании. Потраченная за месяц сумма, а также текущее состояние всех ваших карт, вкладов и счетов представлены в виде наглядных диаграмм. Все расходы автоматически делятся по категориям (например, "Одежда и аксессуары", "Супермаркеты", "Коммунальные платежи, связь, интернет", "Автомобиль" и т.п.), которые также можно переименовать или добавить. Например, в категории "Автомобиль" учитывается вся информация, касающаяся ваших расходов на авто, будь то заправка или мойка. Семейные покупки в торговом центре, сезонная распродажа обуви, встреча с друзьями в ресторане или поход в кафе-мороженое – все потраченные деньги будут тщательно распределены по категориям "Супермаркет", "Одежда", "Рестораны и кафе". В одно касание вы можете посмотреть расходы на продукты и одежду, автомобиль и развлечения, анализ всех ваших затрат у вас на ладони.

Не редко случается так, что такие небольшие на первый взгляд траты, как ежедневная чашка кофе по дороге на работу или бизнес-ланч в кафе, за месяц складываются в значительную сумму, сэкономив которую можно позволить себе более крупную покупку. С сервисом анализа расходов вам будет доступна информация о том, куда были потрачены деньги, и сравнение разных категорий из месяца в месяц поможет контролировать текущие и планировать будущие расходы.

Увидеть цель

Когда расходы находятся под контролем, то и деньги для достижения целей найти проще. Хотите накопить первоначальный взнос на новый автомобиль или создать собственный финансовый резерв на случай возникновения непредвиденной ситуации? Отложить деньги на летний отдых или ежемесячно откладывать небольшую сумму для будущей крупной покупки? Задайте себе цель и поручите вашему онлайн-помощнику делать регулярные переводы на специальный вклад. Как и анализ финансов, информация по всем вашим открытым целям, суммам и срокам доступна в любой момент и по необходимости может быть откорректирована.

Грамотно управляйте своими финансами и расширяйте горизонты своих возможностей с сервисом анализа расходов в мобильном приложении интернет-банка "Сбербанк Онлайн"!

Сервис анализа расходов доступен в интернет-банке и мобильном приложении "Сбербанк Онлайн" всем клиентам-держателям международных банковских карт Сбербанка (за исключением карт корпоративных карт и карт Сбербанк-Maestro и Сбербанк-Maestro "Социальная" Поволжского и Северо-Западного банков Сбербанка, выпущенных до 01.10.2013), подключенных к СМС-сервису "Мобильный банк". Воспользоваться мобильным приложением "Сбербанк Онлайн" возможно при наличии доступа в сеть Интернет.

Мобильное приложение "Сбербанк Онлайн" доступно бесплатно для скачивания в магазинах приложений для использования на мобильных устройствах и платформах iPhone, iPad (являются товарными знаками компании Apple Inc, зарегистрированными в США и других странах), Android (является зарегистрированным товарным знаком Google Inc.), Windows Phone (является зарегистрированным товарным знаком корпорации Майкрософт). В отношении информационной продукции без ограничения по возрасту.

Подробную информацию об Онлайн-сервисах Сбербанка и иных услугах уточняйте на сайте банка http://www.sberbank.ru, в отделениях или по телефону 8 800 555 55 50. ОАО "Сбербанк России". Генеральная лицензия Банка России № 1481 от 08.08.2012.

