"Тройка Диалог" официально переименована в "Сбербанк КИБ"

Фото: ИТАР-ТАСС

Закрытое акционерное общество "Инвестиционная компания "Тройка Диалог" было официально переименовано в Закрытое акционерное общество "Сбербанк КИБ".

Ребрендинг фирмы является одним из завершающих этапов объединения "Тройки Диалог" со Сбербанком. Напомним, инвестиционная компания была приобретена банком в январе 2012 года.

Как сообщается на сайте "Тройки Диалог", объединение компаний позволит повысить качество услуг, предоставляемых корпоративным и частным клиентам. Под новым названием фирма продолжит осуществлять весь спектр операций и услуг, выполняемых ранее.

Все действующие договоры с фирмой, ее реквизиты и счета остаются в силе. Меняется только само название и адрес интернет-сайта компании.