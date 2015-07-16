Банкоматы Сбербанка перестали принимать тысячные купюры

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Банкоматы Сбербанка России не принимают купюры номиналом 1000 рублей, сообщает "Интерфакс". Когда прием тысячерублевых купюр в банкоматах будет возобновлен, пока неизвестно.

Сотрудники банка отмечают, что внести деньги на свой счет, погасить кредит или совершить другие операции можно с помощью специалиста в отделении банка.

Напомним, в апреле Сбербанк ограничивал прием пятитысячных купюр рублей в банкоматах по всей России. Таким образом банк принял меры по усилению безопасности при внесении наличных.

В мае в отделениях Сбербанка в Москве зафиксированы сбои в работе банкоматов. Наблюдались кратковременные задержки в проведении части операций, большинство операций и сервисов банка работали без ограничений.

В конце апреля был зафиксирован сбой в национальной платежной системе. Владельцы карт могли только снять деньги в "родных" банкоматах кредитных организаций.

Отметим также, что в 2014 году была обнаружена хакерская группировка которая похитила у банков миллиард рублей. Всего злоумышленники получили доступ к 50 российским банкам и пяти платежным системам. Хакеры продолжают свою работу, и в связи с этим специалисты заявили о возможном росте атак на кредитные учреждения в 2015 году.