Сбербанк обратится в суд с заявлением о банкротстве "ВИМ-Авиа"

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Сбербанк планирует обратиться в арбитражный суд с иском о признании авиакомпании "ВИМ-Авиа" банкротом. Ранее аналогичный иск против перевозчика подал ВТБ, сообщает "Коммерсантъ".

В Сбербанке подтвердили факт рассылки соответствующих уведомлений в отношении перевозчика и авиакомпании "Русское небо" (поручитель по долгам "ВИМ-Авиа"). Долг "ВИМ-Авиа" перед Сбербанком превышает 4,3 миллиарда рублей.

По данным источника газеты, "ВИМ-Авиа" перестала обслуживать кредит в апреле 2014 года, и "не предпринимает попыток урегулировать ситуацию, наращивает долги и проводит неочевидные с точки зрения экономической обоснованности операции с ценными бумагами".

В Росавиации изданию сообщили, что в пятницу ситуация в "ВИМ-Авиа" обсуждалась на специальном совещании с участием представителей авиакомпании, Сбербанка и ВТБ. По итогам ведомство решило провести собственную оценку финансового положения перевозчика.

Стоит добавить, что в январе ВТБ уже подавал заявление о банкротстве "ВИМ-Авиа" в Арбитражный суд Москвы, однако заявление не было принято к рассмотрению. Суд мотивировал это тем, что решение о взыскании задолженности, послужившее основанием для обращения в суд, еще не вступило в законную силу.

В конце октября 2014 года суд взысказл с авиакомпании около 2,8 миллиона доллара задолженности по кредитам в пользу ВТБ, удовлетворив тем самым два иска банка.

Авиакомпания "ВИМ-Авиа", созданная в 2002 году, осуществляет регулярные и чартерные пассажирские перевозки из Москвы и региональных российских центров в города России, Европы, Азии и Северной Африки. Авиакомпания базируется в московском аэропорту Домодедово, ее парк насчитывает 15 воздушных судов.