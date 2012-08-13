"Коммерсантъ": понедельник, 13 августа 2012 года

Четверка с плюсом

Сборная России в Лондоне поработала на Рио-де-Жанейро

Сборная России в последние дни Олимпийских игр принялась чуть не оптом добывать золото, набрав в результате больше наград, чем четыре года назад. В Пекине сборная России завоевала 72 медали, 23 из них золотые, в Лондоне — 82 и 24 соответственно. Но этого все равно не хватило, чтобы обойти Великобританию и занять третье общекомандное место. Но в любом случае наши спортсмены закрыли турнир на позитивной ноте и, как полагает Алексей Доспехов, продемонстрировали, что у российского спорта есть перспектива и на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро. "Ъ"



«Роснефтегаз» сливает не по средствам

У компании возникли проблемы с консолидацией активов

«Роснефтегаз», планирующий получить контроль над государственными электросетями и стать ключевым инвестором «РусГидро» и «Интер РАО», должен пояснить правительству, где возьмет до 600 млрд руб. на эти сделки. В Минэкономики и Минэнерго также не уверены, что предложенная схема решит проблемы сетевого комплекса. Чиновники предлагают разработать альтернативные варианты консолидации сетей и докапитализации энергокомпаний. Противоречия могут привести к тому, что система управления государственной энергетикой будет заморожена в нынешнем состоянии.

Владимир Дзагуто, Наталья Скорлыгина, "Ъ"



Начальников возвращают в рамки бюджета

Руководителей госучреждений заставят декларировать доходы

Министерство труда и соцразвития (Минтруд) в борьбе против незаконного обогащения руководителей бюджетных учреждений намерено с 2013 года обязать их декларировать свои доходы и доходы членов семей. Эксперты уверены: одной декларацией ситуацию, когда заработки учреждений от оказания платных услуг являются неконтролируемыми, не исправишь. По сути, реформа оплаты труда бюджетников 2008 года, которая закрепила размер оклада руководителя на уровне максимум пяти размеров средней зарплаты подчиненного, провалилась. В декабре Минтруд должен запустить новую реформу, основанную на «эффективном контракте».

Дарья Николаева, Олег Сапожков, "Ъ"



В Москву дотянулась «рука Риги»

Агентство Regnum обыскали по просьбе латвийских спецслужб

В субботу в московском офисе информационного агентства Regnum прошел обыск. Следственные действия были проведены по международному поручению правоохранительных органов Латвии, утверждают в полиции. Один из основателей агентства — Модест Колеров, объявленный в Латвии персоной нон грата, считает, что россияне стали инструментом сведения счетов между латвийскими политиками.

Антон Зарицкий, Александр Игорев, "Ъ"



Михаилу Кругу подыскали скелет убийцы

СКР не считает, что показания осужденного пожизненно нужно принимать на веру

Неожиданный поворот может получить расследование давнего дела об убийстве известного исполнителя Михаила Круга, совершенного в 2002 году. Напомним, неизвестные расстреляли автора ряда популярных песен у него в загородном доме. По сообщениям ряда СМИ, некий осужденный на пожизненное заключение не только рассказал правоохранителям, что сам расправился с исполнителем убийства певца, но и указал место захоронения киллера. Впрочем, следственный комитет России (СКР) посоветовал не торопиться с выводами.

Марина Гавришенко, Тверь, "Ъ"



Кратовскую землю делят на уголовные дела

Участникам незаконной приватизации детского санатория предъявят новые обвинения

В Московской области возбуждено пять уголовных дел в отношении бывшего директора ФГУ «Санаторий для детей с родителями “Кратово”» Минздравсоцразвития РФ Александра Тарасова и председателя ТСЖ «Дачное хозяйство “Кратово”» Юрия Балыбердина. Как считает следствие, они не только незаконно присвоили земельный участок санатория, но и успели продать его часть за 51 млн руб. под коттеджное строительство. До этого оба были арестованы по обвинению в незаконной приватизации объектов ФГУ с причинением ущерба в размере 30 млн руб.

Юрий Сенаторов, "Ъ"



ДТП по знакомству

Автоинспекторы помогали автовладельцам обманывать страховые компании

К десяти и восьми годам колонии строгого режима соответственно приговорены самарские сотрудники ДПС Андрей Уюкин и Максим Глазов. Они за взятки оформляли несуществующие ДТП с целью обмана страховых компаний. Прокуратура, требовавшая условного наказания, с приговором не согласна.

Сергей Титов, Ульяновск, "Ъ"



Обвиняемые в покушении на Владимира Путина скрываются в суде

Они обжаловали решение об экстрадиции в Россию

Апелляционный суд Одесской области приступил к рассмотрению апелляции адвокатов чеченца Адама Осмаева. Как считает следствие, он дважды пытался взорвать главу Чечни Рамзана Кадырова, а еще планировал ликвидацию Владимира Путина. Ранее Малиновский райсуд Одессы принял решение об экстрадиции Осмаева в Россию, однако его адвокаты настаивают, что выдача невозможна из-за того, что в России чеченца теоретически могут приговорить к смертной казни, что противоречит законодательству Украины.

Петр Сокович, Киев, "Ъ"



Wind Jet пускают по ветру

Из-за проблем авиаперевозчика пострадали российские туристы

Тысячи россиян в ближайшее время могут лишиться летних отпусков в Италии, а российские туроператоры готовятся к убыткам в миллионы долларов. Кризисная ситуация сложилась по вине итальянской авиакомпании Wind Jet, которая в ночь на воскресенье приостановила полеты, не сумев договориться с иностранными партнерами. В выходные в Италии уже застряли более сотни российских туристов.

Александр Черных, Тамила Джоджуа, "Ъ"



Кредитам Сбербанка определили сроки

Вынесен приговор по делу о мошенничестве на 150 млн руб. в омском отделении Сбербанка

В Омске вынесен приговор группе мошенников, похитившей у Сбербанка России более 150 млн руб. Суд признал виновными в мошенничестве бывшую управляющую Нижнеомским отделением Сбербанка России Татьяну Новикову и трех ее сообщников-бизнесменов, которые похищали средства банка под видом кредитов. Подсудимые получили от шести с половиной до семи лет лишения свободы. Приговор не устроил ни прокуратуру, которая просила большие сроки, ни защиту.

Анастасия Митьковская, Омск, "Ъ"



Крах божий

Молодежная выставка «Свой/Чужой. Коллективное осознание границ» на «Проекте “Фабрика”»

Дебют куратора Виты Думчюте в рамках III Международной биеннале молодого искусства повествует о том, как современные художники делят людей и предметы на свои и чужие. У богатой на произведения выставки ВАЛЕНТИН ДЬЯКОНОВ тщетно пытался нащупать социальный нерв. "Ъ"



В «Спартак» вдолбили историю

«Зенит» разгромил москвичей со счетом 5:0

Один из центральных матчей первого круга между «Зенитом» и «Спартаком» — командами, до этого не терявшими очков, закончился унизительным разгромом московского клуба. В воротах красно-белых побывали пять мячей, показавших, что ни одна российская команда пока не может бросить перчатку неуязвимому лидеру, уничтожившему одного из основных соперников даже без нескольких ключевых футболистов.

Петр Кузнецов, "Ъ"