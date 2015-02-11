Приставы расширят программу автоматического списания средств с карт должников

Программу автоматического списания средств с карт должников расширят

Судебные приставы планирует расширить программу автоматического списания средств с банковских карт должников. Как рассказала M24.ru заместитель директора ФССП РФ Татьяна Игнатьева, в этом году к системе, помимо "Сбербанка", подключатся "ВТБ24" и "Банк Москвы". Глава столичного управления ФССП Александр Стебаков сообщил M24.ru, что в 2014 году в электронном виде были списаны долги по 600 тысячам дел.

"У нас есть несколько проектов по электронному обращению взыскания. В Москве этот вопрос отрабатывается с "Банком Москвы" и "ВТБ24", - сказала Игнатьева.

Она напомнила, что столичное управление ФССП уже взаимодействует таким образом со "Сбербанком". Приставы запрашивают у банка информацию о наличии у должника счетов. Если выясняется, что счет есть, ФССП направляет постановление об автоматическом списании суммы долга. Банк, в свою очередь, переводит деньги со счета клиента на счет приставов. Речь идет обо всех видах долгов, в том числе об алиментах и неоплаченных штрафах за нарушение правил дорожного движения и парковки.

"Мы по закону имеем право запрашивать у кредитных организаций данные о наличии счетов у должников и вносить постановления об обращении взыскания на эти денежные средства. Хотелось бы в онлайн-режиме работать со всеми кредитными организациями", - заявила Игнатьева.

Руководитель столичного управления ФССП по Москве Александр Стебаков добавил, что в прошлом году с банковских счетов москвичей было списано свыше 600 тысяч долгов. "Это половина всех законченных дел. Хотя активно мы начали работать в этом направлении только в конце третьего – начале четвертого квартала 2014 года", - сказал Стебаков.

По его словам, столичные приставы уже начали электронное взаимодействие с "ВТБ24" и "Банком Москвы". "Хотелось бы работать в таком алгоритме со всеми кредитными структурами. Но только крупные организации могут выделить средства на необходимое аппаратное и программное обеспечение", - добавил Стебаков.

Напомним, ФССП и "Сбербанк" подписали соглашение об электронном документообороте еще в конце 2011 года. Документ позволил приставам выявлять счета должников по всей стране в режиме онлайн, накладывать арест на счета и средства неплательщиков. Напомним, что арест может быть наложен, если сумма долга превышает 10 тысяч рублей. После того, как неплательщик погасит долг, арест будет снят. Однако в 2014 году приставы и "Сбербанк" запустили автоматическое списание средств с банковских карт. Должников заранее не уведомляют о том, что деньги передадут приставам. Неплательщики получают лишь SMS о том, что списание состоялось. Напомним, ФССП и "Сбербанк" подписали соглашение об электронном документообороте еще в конце 2011 года. Документ позволил приставам выявлять счета должников по всей стране в режиме онлайн, накладывать арест на счета и средства неплательщиков. Напомним, что арест может быть наложен, если сумма долга превышает 10 тысяч рублей. После того, как неплательщик погасит долг, арест будет снят. Однако в 2014 году приставы и "Сбербанк" запустили автоматическое списание средств с банковских карт. Должников заранее не уведомляют о том, что деньги передадут приставам. Неплательщики получают лишь SMS о том, что списание состоялось. В 2013 году разгорелся скандал вокруг оплаты штрафов ГИБДД через банки. Свыше 30 тысяч добросовестных водителей оказались в списке должников, поскольку банки вовремя не передали информацию о погашении штрафов в государственную систему платежей (ГИС ГМП). Полицейским пришлось вручную вносить правки в свои базы. Позже московские власти опубликовали "черный список" банков, которые не передают полную информацию о платежах, и перечень "добросовестных" кредитных организаций. По оценкам экспертов, проблема постепенно сошла на нет. Отметим также, что более 60 тысяч москвичей подписались на автоматическое уведомление о том, что их долги переданы судебным приставам. Информацию можно получить по SMS и электронной почте. Согласно КоАП, постановление о штрафе можно обжаловать в течение 10 дней в суде. Если суд признал штраф обоснованным, у нарушителя есть 60 дней на его оплату. Только после этого материалы поступают судебным приставам. При этом должник, дотянувший до передачи дела ФССП, должен будет платить тройную сумму. Затягивание оплаты грозит штрафом вдвое больше первого.





В пресс-службе "Банка Москвы" подтвердили, что прорабатывают вопрос об автоматическом взыскании средств должников. Банк уже получает от приставов постановления о наложении и снятии ареста на счета неплательщиков. "Мы дорабатываем эту систему. Москва участвует в качестве пилотного региона по реализации электронного взаимодействия между "Банком Москвы" и ФССП", - пояснили в пресс-службе.

"ВТБ24" также сообщил, что запустил систему электронного взаимодействия с УФССП и получает в режиме онлайн постановления о взыскании средств. Однако, списывались ли уже деньги со счетов автоматически, в кредитной организации не смогли уточнить. "До середины 2015 года мы планируем внедрить электронный документооборот по всем видам документов ФССП России на федеральном уровне", - добавили в пресс-службе "ВТБ24".

Директор некоммерческого партнерства "Информационная культура" Иван Бегтин считает, что списание долгов с банковских счетов может привести к уменьшению числа вкладчиков. "Увеличится скорость оттока депозитов из тех банков, которые сотрудничают с приставами. Их клиенты могут почувствовать себя дискриминируемыми", - сказал Бегтин.

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян, напротив, считает, что банкам не стоит бояться оттока клиентов. Добросовестных вкладчиков перспектива взыскания долгов с их счетов не испугает. "Вероятность случайного списания средств ничтожно мала. Банки заинтересованы в том, чтобы долги перед их контрагентами были погашены, поэтому они готовы максимально взаимодействовать с приставами", - сказал Тосунян.

София Сарджвеладзе