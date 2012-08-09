"Известия": четверг, 9 августа 2012 года

Дмитрий Песков не видит раскола в тандеме

Пресс-секретарь президента опроверг версию о противостоянии между Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал "Известиям" слухи о расколе в тандеме, который стали активно обсуждать после выхода фильма "Потерянный день", посвященного грузино-югоосетинскому конфликту. Он опроверг эти домыслы и заявил, что они возникли по "какой-то нелепой инерции". Песков заверил, что решение о начале боевых действий принималось "исключительно главнокомандующим", которым на тот момент был Дмитрий Медведев, и никаких "пинков из Пекина" не было, несмотря на то что Путин действительно звонил в те дни в Москву.

Русские латыши меняют тактику борьбы с русофобами

Партия "За родной язык!" готовит целый ряд исков к чиновникам и госучреждениям Латвии, которых подозревает в национализме

Как рассказал "Известиям" Илларион Гирс, один из учредителей задуманной как консолидирующая всех антинационалистически настроенных жителей Латвии партии "За родной язык!", поданный на этой неделе иск к министру юстиции страны Янису Бордансу станет пробным шаром антинационалистической кампании.

Союз пенсионеров пожалуется Грефу на шутки Сбербанка

Слон считает, что аккуратно подбирается к балетному станку, но его методы возмущают пожилых людей

По информации "Известий", Союз пенсионеров России готовит письмо президенту Сбербанка Герману Грефу. Поводом для их возмущения стала шутка госбанка, размещенная в твиттере в среду и собравшая свыше 500 "ретвитов". Кредитная организация Германа Грефа в своем официальном микроблоге опубликовала следующее сообщение: "Народный лайфхак: Если на стене мелом написать "Сбербанк", у стены образуется очередь из 30 пенсионерок. Кто пробовал? Работает?".

Роспатент повысил пошлины для российских изобретателей



Патентные поверенные готовятся к возможной потере клиентов - и тоже повышают расценки

С 23 августа российские изобретатели и инноваторы потеряют преимущества перед иностранными коллегами на отечественном рынке/ С вступлением в ВТО в России вводят новый тариф пошлин на регистрацию товарных знаков, изобретений, полезных моделей и промышленных образцов для резидентов и нерезидентов. Для иностранцев пошлины снизятся, а для россиян вырастут.

Росимущество судится с Домом ученых, чтобы вернуть ему корты

22 квартиры для ученых, на которые обменяли корты, уже не отберут у жильцов

Теннисный клуб Центрального дома ученых Российской академии наук (РАН) может вернуть себе корты в центре города, которые академия передала ООО "Жилсервис" в обмен на 22 квартиры для своих ученых. Росимущество, московское подразделение которого в прошлом году согласовало скандальную сделку, требует через арбитражный суд признать ее недействительной.



"Известия": четверг, 9 августа