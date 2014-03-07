Форма поиска по сайту

07 марта 2014, 14:15

Справки из Пенсионного фонда теперь можно получить в интернете

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичным пенсионерам теперь не нужно отправляться отделения ПФР, чтобы получить справки о видах и размерах пенсии - теперь эту услугу можно получить в любом отделении Московского банка Сбербанка России или через интернет-сервис "Сбербанк ОнЛайн", сообщает в пятницу пресс-служба банка.

Раньше справку можно было получить только в территориальном органе Пенсионного фонда.

Данная услуга появилась в результате соглашения об электронном документообороте, которое было подписано в январе 2014 года между представителями Московского банка Сбербанка и управлением Пенсионного фонда РФ по Москве и Московской области.

