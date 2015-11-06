Операции с банковскими картами проходят без сбоев – Сбербанк

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Операции с банковскими картами Сбербанка проходят без сбоев в штатном режиме. Об этом m24.ru сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Ранее клиенты банка получили рассылку, где говорилось, что "с 14.56 по московскому времени 6 ноября возможны кратковременные интервалы отвержения операций по банковским картам, эмитированных Сбербанком".

Однако, по словам представителя пресс-службы, в реальности, было затруднение было только один раз и составило менее одной минуты.

"На данный момент обслуживание в процессинговой системе банка проводится в резервном режиме, но функционирует безо всяких сбоев, в рабочем штатном режиме", – отметили в Сбербанке.

Ранее ряд СМИ сообщил, что клиенты Сбербанка не могут воспользоваться картами в отделениях банка по всей России.

Напомним,в середине июля банкоматы Сбербанка перестали принимать купюры номиналом 1000 рублей. В течение суток эта проблема была устранена.