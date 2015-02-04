Сбербанк в 2016 году установит банкоматы с функцией обмена валюты

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Сбербанк России в 2016 году планирует ввести функцию по обмену валюты в сети устройств самообслуживания, сообщил журналистам директор центра управления сетью устройств самообслуживания Сбербанка Сергей Панюшкин.

Обменять рубли на валюту и наоборот в банкоматах Сбербанка можно будет в крупных флагманских офисах, а также в международных аэропортах.

По словам Сергея Панюшкина, этот сервис массовым клиентом не востребован, однако в настоящий момент банк разрабатывает такую возможность. В 90% случаев речь может идти о конвертации евро и долларов, в некоторых случаях, в зависимости от региона, - других валют, пояснил представитель банка.

Ранее сообщалось, что Сбербанк с 1 марта снизит месячный лимит по снятию денег в банкоматах, чтобы привести этот показатель к среднерыночному уровню.

Если раньше по самым распространенным картам - Visa Classic и MasterCard Standard - можно было снять до 4,5 миллиона в месяц, то теперь эта сумма будет снижена втрое - до 1,5 миллиона рублей. При этом дневной лимит остался прежним - 150 тысяч рублей.