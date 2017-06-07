Стоимость проезда на "Сапсане" 10 и 11 июня будет снижена на 50 процентов

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Стоимость билетов на поезда "Сапсан", следующие в Санкт-Петербург, отправлением 10 и 11 июня будет снижена на 50 процентов, сообщает пресс-службf РЖД.

Акция "Патриот", в рамках которой будет предоставляться скидка на приобретение проездных документов, приурочена ко Дню России. Ее действие будет распространяться на стоимость билетов в вагоны всех классов поездов "Сапсан".

Оформить билеты со скидкой можно будет с 7 по 11 июня как в железнодорожных кассах, так и на официальном сайте РЖД.