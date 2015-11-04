Опознаны тела членов экипажа аэробуса А321

В Санкт-Петербурге готов план отправки тел погибших при крушении А321

Глава комитета по социальной политике администрации города Александр Ржаненков проинформировал журналистов о том, что тела всех членов экипажа разбившегося самолета компании "Когалымавиа" опознаны и в любой момент могут быть переданы родственникам. Чиновник уточнил, что среди членов экипажа не было петербуржцев, это жители Тюмени, Ставрополя и Подмосковья, сообщает телеканал "Москва 24".

Ранее Ржаненков сообщил, что всего опознаны 53 погибших. Он также отметил, что процесс опознания может завершиться завтра, в четверг, 5 ноября. Необходимые генетические экспертизы, наоборот, могут занять месяцы.

Самолет A321 авиакомпании "Когалымавиа", выполнявший рейс Шарм-эш-Шейх - Санкт-Петербург, потерпел катастрофу 31 октября спустя около получаса после вылета. На борту находилось 217 пассажиров и семь членов экипажа. В настоящее время специалисты выясняют обстоятельства трагедии.