В выпущенных после 2012 года смартфонах Samsung обнаружена уязвимость

Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Исследователи компании NowSecure нашли уязвимость в программном обеспечении смартфонов Samsung, выпущенных после 2012 года. "Дыра" в безопасности позволяет получить доступ к данным владельца устройства через незащищенную сеть Wi-Fi, сообщает CNN Money. Серьезность потенциальной угрозы эксперты оценивают в 8,3 балла из 10.
Уязвимость присутствует на всех аппаратах компании, начиная с Galaxy S3, выпущенного в 2012 году. Таких устройств в мире около 600 миллионов, отмечают исследователи.
Как выяснилось, дыра в безопасности, находится в программном обеспечении, отвечающем за работу клавиатуры, при этом, избавиться от нее, отключив стандартную клавиатуру, нельзя.
Однако получить доступ к этой уязвимости не слишком просто: для этого необходимо подключиться к устройству в тот момент, когда идет обновление софта клавиатуры.
О проблеме исследователи узнали 7 месяцев назад и немедленно сообщили о ней Samsung. Однако, в связи с тем, что с того момента ничего предпринято не было, NowSecure приняла решение обнародовать информацию.
Напомним, недавно эксперты "Лаборатории Касперского" обнаружили новую финансовую угрозу для операционной системы Android. Вирус маскируется одновременно и под официальный магазин приложений Google Play, и под приложение платежной системы Google Wallet, настойчиво вымогая у пользователя реквизиты его банковской карты.
Подавляющее большинство попыток заражения смартфонов отмечено в России.