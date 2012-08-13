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13 августа 2012, 15:33

Площадь парка культуры "Северное Тушино" увеличится вдвое

СЗАО парки

ИТАР-ТАСС

Власти Москвы передали в постоянное пользование парку культуры и отдыха "Северное Тушино" 54 гектара земли. Участок расположен по адресу улица Свободы, владения 50-70.

Земля находится в границах природно-исторического парка "Тушинский" на северо-западе Москвы, сообщает информационный центр столичного правительства.

До настоящего времени парк "Северное Тушино" занимал около 54 гектаров земли на берегу Химкинского водохранилища напротив Северного речного вокзала и порта. Таким образом, после присоединения земельного участка площадь парка увеличится в 2 раза.

Как сообщается на сайте парка, он был образован в 1992 году на землях бывших деревень Алешкино и Захарково. Особую экологическую ценность территории придает близость других Подмосковных лесных массивов.

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