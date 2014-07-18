Рейтинг компаний, обслуживающих лифтовое хозяйство, составят в СВАО

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Власти СВАО составят рейтинг компаний, обслуживающих лифтовое хозяйство в округе. Эксперты будут фиксировать количество поломок, застреваний и простоев лифтов. Статистику подготовят в течение десяти дней.

Данные разместят на сайтах органов власти и в районных газетах, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на префекта СВАО Валерия Виноградова.

По мнению Виноградова, такая информация поможет горожанам составить объективную картину о работе эксплуатирующих организаций и позволит сделать сознательный выбор при заключении соответствующих договоров.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что к 2017 году в городе заменят все устаревшие лифты.