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Спорт

17 августа 2012, 13:50

Футболисты СВАО не явились на матч спартакиады "Спорт для всех"

СВАО СЗАО футбол Спартакиада спорт

фото с сайта sport.mos.ru

16 августа на стадионе "Янтарь" должен был состояться футбольный матч между командами СЗАО и СВАО в рамках спартакиады "Спорт для всех". Встреча имела решающее значение - победитель выходил из группы, проигравший выбывал из турнира.

Однако игра не состоялась - сборная СВАО не явилась на матч. По регламенту соревнования, в случае неявки команде присуждается техническое поражение со счетом 0:3. Таким образом, футболисты СВАО выбыли из борьбы, а коллектив СЗАО вышел в полуфинал спартакиады, где сыграет со сборной Южного округа Москвы.

Матч состоится 20 августа в 20:00 на стадионе "Труд".

Первое место в группе заняла команда Зеленограда, которой предстоит встреча с ВАО, сообщает пресс-служба Департамента физической культуры и спорта города Москвы.

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