Предприниматели выйдут на пикет в защиту малого бизнеса

Предприниматели Северо-Восточного округа совместно с Межрегиональным объединением "Деловые люди" выйдут на пикет в защиту малого бизнеса 12 ноября.

Активисты сообщают, что выступят против сноса торгового ряда на Полярной улице, владение 10а. Они подчеркивают, что павильоны размещены на улице с 1997 года на законных основаниях.

Пикет состоится в Южном Медведкове на Полярной улице. Акция согласована с префектурой СВАО.

Напомним, в Москве продолжается борьба с незаконными палатками. Их уберут в ближайшие два месяца, то есть до Нового года. В то же время департамент торговли и услуг готовит новую концепцию размещения мелкорозничных объектов. Места для новых торговых палаток определят сами москвичи.