Путеводитель по каткам в парках: Северо-Восточный округ

Фото: M24.ru

В московских парках работают десятки катков - с искусственным и натуральным покрытием, с подсветкой и даже с трансляцией мультфильмов на льду. M24.ru сделал путеводитель по главным каткам города.

Мы уже опубликовали путеводители по Восточному,Северному,Западному и Центральному округам, на очереди - Северо-Восточный.

О катке

ВДНХ

На ВДНХ работает самый крупный каток с искусственным покрытием в Европе. Одновременно находиться на нем могут более четырех тысяч человек. Его площадь – 20,5 тысяч квадратных метров. Для освещения катка используется более ста тысяч светодиодных лампочек, вмонтированных в лед.

На катке есть не только ледяные дорожки, но и хоккейная коробка, детская площадка, Аллея влюбленных, экстрим-парк, сцена, раздевалки и пункты проката.

Своим очертаниями каток повторяет форму сказочного золотого ключика.

За порядком на катке следит "ледовая полиция". Они помогают потерявшим равновесие и следят за дисциплиной.

Каток разместился в районе фонтанов "Дружба народов" и "Каменный цветок".

Время работы

По будням каток работает с 11:00 до 23:00. По выходным – с 10:00 до 23:00. Понедельник – выходной день. С 15:00 до 17:00 – технический перерыв.

Цена билета

От 100 до 400 рублей. На катке также действуют специальные тарифы. Например, по тарифу "Семья" (два взрослых и два ребенка от 6 до 12 лет) билет будет стоить от 600 до 800 рублей.

Таблицу с ценами можно посмотреть здесь.

Прокат

Аренда коньков – бесплатно. Комплект защиты обойдется в сто рублей. Аренда ячейки для хранения вещей – 100 рублей. Заточка коньков – 100 рублей.

Адрес катка

Станция метро "ВДНХ", главный вход расположен по адресу: Проспект Мира, 121

Каток в Бабушкинском парке. Фото: bapark.ru

Бабушкинский парк

О катке

В парке работают каток с искусственным покрытием "Метелица" и школа фигурного катания "АЙСнайс". Каток открылся одним из первых в городе – он начал работу еще в начале ноября. В школе преподает профессиональный тренер, который обучит детей и взрослых уверенно стоять на льду.

Время работы

С 11:00 до 22:00

Цена билета

В будни билет обойдется в 200 рублей. В выходные – в 250 рублей. Дети и студенты могут покататься за 150 рублей. Дети до 5 лет катаются бесплатно. Время действия входного билета – два часа.

Прокат

Прокат коньков - 150 рублей в час.

Прокат санок – 50 рублей в час.

Заточка коньков – 200 рублей.

Камера хранения – 50 рублей.

Научиться

На катке работает школа фигурного катания "АЙСнайс". Профессиональный тренер научит кататься на коньках даже тех, кто ни разу не стоял на льду. Посетители могут выбрать групповые или индивидуальные тренировки. Занятия проводятся для детей от 4-х лет и взрослых.

Адрес катка

Метро "Бабушкинская", улица Менжинского, 6

Каток на ВДНХ. Фото: M24.ru

Катки также работают в следующих парках:

Лианозовский парк

Каток с натуральным покрытием

Стоимость: вход свободный

Время работы: с 10:00 до 22:00

Прокат: 200 рублей

Адрес: метро "Алтуфьево", улица Угличская, 13

Гончаровский парк

Каток с искусственным покрытием

Стоимость: вход свободный

Время работы: с 11:00 до 21:00

Прокат: 150 рублей

Адрес: метро "Дмитровская", улица Руставели, владение 7

Ростокинский акведук

Каток с искусственным покрытием

Стоимость: вход свободный

Время работы: с 10:00 до 22:00

Прокат: проката нет

Адрес: метро "ВДНХ", проспект Мира, владение 161-163