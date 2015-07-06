В СВАО открылся после ремонта стадион "Свиблово"

Фото:svao.mos.ru

На северо-востоке Москвы открылся после ремонта стадион "Свиблово". Работы по обновлению спорткомплекса на Тенистом проезде длились более полутора лет, сообщает пресс-служба префектуры СВАО.

На вновь открытом стадионе - беговая дорожка, площадки для стритбола, волейбола и игры в бадминтон, два теннисных корта - один с естественным покрытием, другой - с твердым, столы для настольного тенниса. Оборудованы две тренажерные зоны. У входа установлены столы для игры в шахматы.

Фото:svao.mos.ru

В правой и левой части стадиона - двухэтажные модульные конструкции, в которых разместились раздевалки, туалеты, душ. Городошная площадка оборудована по последнему слову, с соблюдением всех требований безопасности. К осени на стадионе организуют освещение, вышки для прожекторов уже установлены.

Футбольное поле площадью 106 на 70 метров соответствует уровню первой лиги, а благодаря искусственному травяному покрытию играть можно уже через несколько часов после дождя.

Фото:svao.mos.ru

Согласно текущему графику, стадион открыт с 08.00 до 21.00, однако, если жители выразят пожелания, "Свиблово" будут открывать раньше, а закрывать позже.

Открытие "Свиблово" отметили большим спортивным праздником, в рамках которого состоялись футбольный матч, легкоатлетический кросс, состязания по скандинавской ходьбе, турниры по городкам, настольному теннису, стритболу, шахматам. На соревнования собрались спортсмены со всего СВАО.