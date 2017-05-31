Форма поиска по сайту

31 мая 2017, 07:36

В мире

Трамп попросил мировых лидеров звонить ему на мобильный телефон

Фото: ТАСС/Zuma/Ron Sachs

Президент США Дональд Трамп призвал мировых лидеров связываться с ним по мобильному телефону. Своим номером американский президент поделился как минимум с тремя главами стран, утверждает агентство Associated Press.

Такое предложение получили президент Мексики Энрике Ньето, премьер Канады Джастин Трюдо и недавно избранный президент Франции Эмманюэль Макрон. Воспользовался номером пока только канадец.

Агентство подчеркивает, что данный способ общения нарушает дипломатический протокол, а также может угрожать безопасности и режиму секретности коммуникаций главнокомандующего США.

Накануне десять американских городов призвали к импичменту в отношении Трампа. Последним стал городок Бруклин, штат Массачусетс. К нему присоединились расположенные в том же штате Кембридж, Амхерст, Пелэм и Леверетт.

В США импичмент также поддерживают городские власти Лос-Анджелеса, Ричмонда, Чикаго.

