30 апреля 2017, 18:47

В мире

КНДР пригрозила потопить подлодку ВМС США

Фото: ТАСС/Actionpress

КНДР предостерегла Вашингтон от провокаций, пообещав "жалкий конец" американской атомной подводной лодке "Мичиган". Судно недавно вошло в южнокорейский порт Пусан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на северокорейский портал "Ури минчжоккири" ("Соотечественники нашей нации").

По данным издания, любые провокативные действия со стороны подлодки приведут к тому, что на поверхность она уже не поднимется. Вместо этого она "встретит жалкий конец, превратившись лишь в духа морского".

Пхеньян в случае военной угрозы задействует оборонительные силы ядерного сдерживания и атомные авианосцы.

Отношения США и КНДР испортились после ряда испытаний проведенных Северной Кореей, несмотря на возражения Штатов и мировой общественности. Несколько снарядов во время учений даже долетели до берегов Японии.

Прекращать пуски страна не намерена. США и Южная Корея обсудили растущую угрозу со стороны КНДР в начале месяца.

