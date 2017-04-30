КНДР пригрозила потопить подлодку ВМС США

Фото: ТАСС/Actionpress

КНДР предостерегла Вашингтон от провокаций, пообещав "жалкий конец" американской атомной подводной лодке "Мичиган". Судно недавно вошло в южнокорейский порт Пусан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на северокорейский портал "Ури минчжоккири" ("Соотечественники нашей нации").

По данным издания, любые провокативные действия со стороны подлодки приведут к тому, что на поверхность она уже не поднимется. Вместо этого она "встретит жалкий конец, превратившись лишь в духа морского".

Пхеньян в случае военной угрозы задействует оборонительные силы ядерного сдерживания и атомные авианосцы.