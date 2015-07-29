Форма поиска по сайту

29 июля 2015, 16:57

В мире

Американские морпехи отказались от винтовок М16

Фото: defense.gov

Морские пехотинцы армии США отказались от винтовок М16, состоявших на вооружении со времен войны во Вьетнаме, сообщает Marine Corps Times.

Оружие заменят на аналог – карабин M4. Основное отличие – в длине: у М4 короче ствол и есть складной приклад, также она весит меньше предшественника почти на килограмм.

Минусы у "заменителя" М16 тоже есть: из-за укороченного ствола падает скорость полета пули, как следствие, эффективная дальность огня (500 у новой и 600 у старой). Впрочем, в условиях городского боя это не так важно.

Изначально М4 создавали как оружие экипажей боевых машин – с ним проще выходить из транспортера и перемещаться. Однако карабин решили принять на вооружение повсеместно – например, ранее на него решили перейти Сухопутные войска США.

М16

Винтовка М16 – одна из самых распространенных моделей оружия в мире: всего было выпущено около 8 миллионов экземпляров.

В основном ее используют в Северной и Южной Америке, Австралии, на Ближнем Востоке, Индии и некоторых странах Африки.

"Пальма первенства" по распространению принадлежит автомату Калашникова – по некоторым данным, на его долю приходится одна пятая всего стрелкового оружия в мире.

