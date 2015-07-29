Американские морпехи отказались от винтовок М16

Фото: defense.gov

Морские пехотинцы армии США отказались от винтовок М16, состоявших на вооружении со времен войны во Вьетнаме, сообщает Marine Corps Times.

Оружие заменят на аналог – карабин M4. Основное отличие – в длине: у М4 короче ствол и есть складной приклад, также она весит меньше предшественника почти на килограмм.

Минусы у "заменителя" М16 тоже есть: из-за укороченного ствола падает скорость полета пули, как следствие, эффективная дальность огня (500 у новой и 600 у старой). Впрочем, в условиях городского боя это не так важно.

Изначально М4 создавали как оружие экипажей боевых машин – с ним проще выходить из транспортера и перемещаться. Однако карабин решили принять на вооружение повсеместно – например, ранее на него решили перейти Сухопутные войска США.