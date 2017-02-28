Сенат США утвердил миллиардера Росса министром торговли

Фото: ТАСС/Britta Pedersen

Сенат США утвердил Уилбура Росса на пост министра торговли, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на Reuters.

Утверждение проходило голосованием, где кандидатура Росса набрала более половины из 100 голосов сенаторов.

Россу предстоит реализовывать повестку Трампа в области торговли.