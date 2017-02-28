Сенат США утвердил миллиардера Росса министром торговли

Фото: ТАСС/Britta Pedersen
Сенат США утвердил Уилбура Росса на пост министра торговли, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на Reuters.
Утверждение проходило голосованием, где кандидатура Росса набрала более половины из 100 голосов сенаторов.
Россу предстоит реализовывать повестку Трампа в области торговли.
История вопросаРоссу 78 лет. Он известен как специалист по покупке обанкротившихся компаний с последующей оптимизацией их бизнеса для перепродажи. Возглавлял собственную компанию W.L. Ross & Co., которая известна прежде всего агрессивной консолидацией сталелитейных активов, приведших к созданию International Steell Group в 2002 году. Согласно журналу Forbes, состояние Росса составляет 2,5 миллиарда долларов.