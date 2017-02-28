Телефоны сотрудников Белого дома проверили на утечки

Фото: ТАСС/Michael Heiman

Информация с закрытого совещания сотрудников Белого дома просочилась в СМИ, сообщает Politico.

Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер отчитал подчиненных и распорядился проверить их мобильные телефоны, а также пригрозил им жестким наказанием в случае повторных утечек.

Спайсер напомнил, что при входе в кабинет сотрудники должны сдавать на проверку свои электронные устройства, в том числе личные и служебные телефоны.

Президент США Дональд Трамп в последние месяцы регулярно выступал с жесткой критикой в адрес многих ведущих СМИ, которых назвал "врагами американского народа". Он обещал, что будет бороться против незаконных утечек информации.