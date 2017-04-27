Пентагон пересмотрит численность военного контингента в Ираке и Сирии

Фото: ТАСС/DPA/Tina-Jane Krohn

Президент США Дональд Трамп наделил Пентагон полномочиями менять численность военного контингента в Сирии и Ираке, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Несмотря на полученные права, оборонное ведомство до сих пор не применило на деле свои новые полномочия. В Пентагоне поясняют, что стратегия Америки в Ираке и Сирии все также ориентирована на поддержку местных сил в борьбе с террористами.

Согласно официальной информации, в Ираке находится более 5 тысяч американских военнослужащих, а в Сирии – еще 503.

Сторонники усиления вооруженных сил США убеждены, что это решение позволит оперативнее реагировать на непредвиденные события на поле боя. Кроме того, иракское правительство само настаивает на необходимости военного присутствия Штатов в регионе.