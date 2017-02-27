Претендент на пост министра ВМС США снял свою кандидатуру

Фото:ТАСС сайт/ Tina-Jane Krohn
Бизнесмен, инвестор, бывший офицер военной разведки США, Филип Билден снял свою кандидатуру на должность министра ВМС США, передает Frans Press.
Министр обороны США Джеймс Мэттис прокомментировал выбор Билдена личными причинами, касающимися своих деловых интересов.
В ближайшее время президенту Дональду Трампу представят двух новых кандидатов на посты министров ВМС и Армии.
История вопросаБилден стал уже вторым кандидатом Дональда Трампа, который отказался от министерской должности в Пентагоне. Первым был инвестор-миллиардер Винсент Виола.