Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 мая 2017, 03:50

В мире

ФБР начало проверку в отношении зятя Трампа по "делу о России" – СМИ

Фото: ТАСС/Olivier Douliery

Федеральное бюро расследований (ФБР) начало проверять зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера по "делу о России", сообщает "Газета.ру" со ссылкой на телеканал NBC News.

Следователи полагают, что Кушнер, являющийся советником Трампа, располагает информацией, которая относится к расследованию. Он не является подозреваемым, против него не намерены выдвигать каких-либо обвинений. В самом деле о якобы вмешательстве России в президентские выборы в Америке Трампа будет представлять адвокат Нью-Йорка.

Министерство юстиции США инициировало расследование о так называемом "вмешательстве России в президентские выборы". Это произошло после того, как Трамп обратился к экс-директору ФБР Джеймсу Коми с просьбой прекратить расследование дела о связях с РФ экс-советника по нацбезопасности Майкла Флинна.

США ЦРУ Дональд Трамп жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика