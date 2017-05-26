ФБР начало проверку в отношении зятя Трампа по "делу о России" – СМИ

Фото: ТАСС/Olivier Douliery

Федеральное бюро расследований (ФБР) начало проверять зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера по "делу о России", сообщает "Газета.ру" со ссылкой на телеканал NBC News.

Следователи полагают, что Кушнер, являющийся советником Трампа, располагает информацией, которая относится к расследованию. Он не является подозреваемым, против него не намерены выдвигать каких-либо обвинений. В самом деле о якобы вмешательстве России в президентские выборы в Америке Трампа будет представлять адвокат Нью-Йорка.

Министерство юстиции США инициировало расследование о так называемом "вмешательстве России в президентские выборы". Это произошло после того, как Трамп обратился к экс-директору ФБР Джеймсу Коми с просьбой прекратить расследование дела о связях с РФ экс-советника по нацбезопасности Майкла Флинна.