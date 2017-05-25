Кандидат Трампа Джо Либерман отказался от поста главы ФБР

Фото: AP/J. Scott Applewhite

Кандидат Дональда Трампа на пост главы ФБР Джо Либерман отказался от предложенной ему должности, сообщает "Газета.ру".

В письме на имя президента США бывший сенатор США и кандидат на пост вице-президента от демократов выразил опасение, что работа на данной должности может вызвать конфликт интересов.

Он указал, что работает в фирме адвоката, нанятого самим Трамп на время проверки его возможных связей с Россией.