Кандидат Трампа Джо Либерман отказался от поста главы ФБР

Фото: AP/J. Scott Applewhite
Кандидат Дональда Трампа на пост главы ФБР Джо Либерман отказался от предложенной ему должности, сообщает "Газета.ру".
В письме на имя президента США бывший сенатор США и кандидат на пост вице-президента от демократов выразил опасение, что работа на данной должности может вызвать конфликт интересов.
Он указал, что работает в фирме адвоката, нанятого самим Трамп на время проверки его возможных связей с Россией.
The New York Times выдвинули версию, что Трамп просил Коми завершить расследование в отношении бывшего советника Майкла Флинна, которого обвиняют в связях с РФ.