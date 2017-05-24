Трамп назвал Ким Чен Ына "сумасшедшим с ядерным оружием" – СМИ

Фото: ТАСС/Gary Hershorn

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Филиппин Родриго Дутерте, сообщает газета Washington Post.

Разговор касался внешней политики, в частности, КНДР и испытания ядерного оружия. Высказываясь о лидере Северной Кореи Ким Чен Ыне, Трамп заявил, что считает его сумасшедшим человеком с игрушкой в виде ядерного оружия.

Ранее Трамп неоднократно заявлял, что примет превентивные меры в отношении Северной Кореи из-за нежелания прекратить испытания баллистических ракет. В апреле этого года Трамп провел встречу с китайским лидером Си Цзиньпином, который согласился оказать посильную помощь и пригрозил КНДР односторонними санкциями.