23 мая 2017, 18:20

В мире

Мужчина в США погиб от отравления чипсами

Фото: ТАСС/digifoodstock/CTK

Мужчина в США погиб в результате отравления кукурузными сырными чипсами "начос". Еще девять человек пострадали, сообщает Chicago Tribune.

Чипсы продавались на одной из заправок в штате Калифорния. Оказалось, что в продукте содержалась бактерия, спровоцировавшая вспышку острого пищевого отравления и ботулизма. Это вызывает интоксикацию организма и поражение центральной нервной системы. Жертвой отравления стал 37-летний мужчина, остальные пострадавшие получают помощь в больницах.

Местные власти сообщили о проверке заправочной станции и производителя сырного соуса для чипсов после инцидента.

