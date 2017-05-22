Форма поиска по сайту

22 мая 2017, 13:59

В мире

Филиппины перестанут принимать помощь США

Фото: ТАСС/Imago/Wang Yu

Филиппины больше не будут искать помощи и содействия у США, заявил лидер страны Родриго Дутерте. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент отметил, что он намерен продолжать борьбу с наркозависимостью на Филиппинах. Сейчас от нее страдают четыре миллиона граждан страны. С этой целью, по словам главы государства, возможно построение сотрудничества с Китаем и другими странами АСЕАН, а также с Европой.

С мая 2016 года на Филипинах были убиты шесть тысяч человек, связанных с наркоторговлей. Такую политику реализовал избранный президент Родриго Дутерте. Мировая общественность неоднократно осуждала методы борьбы с наркоторговлей в стране.

На замечания правозащитников и других стран Дутерте отвечает в жесткой форме, считая это вмешательством во внутренние дела страны.

