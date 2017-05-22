Форма поиска по сайту

Китай попросил США дать 100 дней для оказания давления на КНДР – СМИ

Лидер Китайской Народной Республики Си Цзиньпин попросил президента США Дональда Трампа дать 100 дней для оказания давления на Северную Корею из-за запуска баллистических ракет, сообщает японская газета Asahi.

Встреча лидеров Китай и США прошла в апреле этого года в Вашингтоне, тогда прозвучала просьба Си Цзиньпина.

Договор истекает в июле этого года. Согласно договоренности сторон, если КНДР не прекратит испытания ракет, то и США, и Китай введут против нее санкции.

Председатель Китая ранее заявлял, что введет ограничения для Северной Кореи на денежные переводы и поставки нефти.

