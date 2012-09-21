Форма поиска по сайту

21 сентября 2012, 07:57

В мире

Московский офис USAID закроется 1 октября

Фото: ИТАР-ТАСС

Представительство агентства США по международному развитию (USAID) в России прекратит работу 1 октября. Об этом заявила официальный представитель госдепартамента Виктория Нуланд.

"Мы попросили некоторое время на (техническое) сворачивание миссии и завершение уже реализуемых программ. Как вы понимаете, это затронет не только американских сотрудников агентства, у нас работает много россиян, и нам потребуется некоторое время, чтобы разобраться с делами", - цитирует РИА Новости слова Нуланд.

Ранее госдепартамент США отмечал, что сожалеет о прекращении работы в РФ. Тем не менее внешнеполитическое ведомство напомнило, что Москва обладает суверенным правом отказаться от американской помощи.

Агентство США по международному развитию является крупнейшим иностранным спонсором российских некоммерческих организаций. Во вторник госдепартамент заявил, что USAID прекращает работу в РФ. В Москве посчитали, что характер работы представителей агентства в России далеко не всегда отвечал заявленным целям содействия развитию двустороннего гуманитарного сотрудничества. В частности, как пояснил МИД РФ, USAID пыталось через распределение грантов влиять на политические процессы в России.

