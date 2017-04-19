В КНДР показали видео с имитацией ракетного удара по США

Фото: ТАСС/Actionpress

Северокорейские власти продемонстрировали видеоролик с имитацией ракетного удара по неназванному городу в США, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Ролик показали во время торжественных мероприятий, приуроченных к празднованию 105-летия со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена. Демонстрацию видео сопровождал оркестр и хор, воспевающий достижения северокорейской военной промышленности и армии.

В ролике показано, как ракета "Тэпходон" пересекает Тихий океан и наносит удар по США, после чего происходит мощный взрыв. Горящий флаг Америки и виды кладбища сменяются изображением развевающегося стяга Северной Кореи на фоне голубого неба.

