19 апреля 2017, 09:34

В мире

В КНДР показали видео с имитацией ракетного удара по США

Фото: ТАСС/Actionpress

Северокорейские власти продемонстрировали видеоролик с имитацией ракетного удара по неназванному городу в США, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Ролик показали во время торжественных мероприятий, приуроченных к празднованию 105-летия со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена. Демонстрацию видео сопровождал оркестр и хор, воспевающий достижения северокорейской военной промышленности и армии.

В ролике показано, как ракета "Тэпходон" пересекает Тихий океан и наносит удар по США, после чего происходит мощный взрыв. Горящий флаг Америки и виды кладбища сменяются изображением развевающегося стяга Северной Кореи на фоне голубого неба.

Видео: youTube/пользователь:
T_o_P game W_o_T replays

С начала марта этого года КНДР произвела уже шесть запусков баллистических ракет. Одна из ракет упала всего в 200 километрах от префектуры Акита на северо-западе японского острова Хонсю.

США предупредили, что могут локальными ударами подорвать ракетный и ядерный потенциал КНДР и не позволить Северной Корее создать боеспособную межконтинентальную ракету, способную поразить Американский континент.

Для усиления присутствия военных США в регионе Америка направила авианосец военно-морских сил Carl Vinson к берегам Южной Кореи. Вместе с авианосцем туда направился ракетный крейсер и два ракетных эсминца.

США Северная Корея противостояние жизнь в мире

