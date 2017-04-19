В КНДР показали видео с имитацией ракетного удара по США

Фото: ТАСС/Actionpress
Северокорейские власти продемонстрировали видеоролик с имитацией ракетного удара по неназванному городу в США, сообщает сайт "Комсомольской правды".
Ролик показали во время торжественных мероприятий, приуроченных к празднованию 105-летия со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена. Демонстрацию видео сопровождал оркестр и хор, воспевающий достижения северокорейской военной промышленности и армии.
В ролике показано, как ракета "Тэпходон" пересекает Тихий океан и наносит удар по США, после чего происходит мощный взрыв. Горящий флаг Америки и виды кладбища сменяются изображением развевающегося стяга Северной Кореи на фоне голубого неба.
США предупредили, что могут локальными ударами подорвать ракетный и ядерный потенциал КНДР и не позволить Северной Корее создать боеспособную межконтинентальную ракету, способную поразить Американский континент.
Для усиления присутствия военных США в регионе Америка направила авианосец военно-морских сил Carl Vinson к берегам Южной Кореи. Вместе с авианосцем туда направился ракетный крейсер и два ракетных эсминца.