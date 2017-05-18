Форма поиска по сайту

18 мая 2017, 16:50

В мире

Кремль счел некорректным вопрос об импичменте Трампа

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал некорректным вопрос о перспективах взаимодействия РФ и США в случае возможного импичмента Дональда Трампа, сообщает ТАСС.

"Вопрос считаю некорректным. Во внутренние дела не вмешивались и вмешиваться не собираемся", – заявил Песков.

Ранее конгрессмен от американского штата Техас демократ Эл Грин выступил за начало процедуры импичмента в отношении Трампа.

"Никто не может стоять выше закона, включая президента", – заявил Грин, выступая в Конгрессе. По его мнению, демократия в стране находится "под угрозой".

