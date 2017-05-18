Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 мая 2017, 09:29

В мире

Богатейшие люди в мире потеряли из-за Трампа 35 млрд долларов

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Самые богатые люди мира потеряли из-за скандалов, связанных с Дональдом Трампом, 35 миллиардов долларов, сообщает "Газета.ру". Американские фондовые индексы упали после новостей об увольнении директора ФБР Джеймса Коми и расследовании о связях Трампа с Россией.

Например, Билл Гейтс только за один день потерял один миллиард долларов. А вот основатель Amazon Джефф Безос, чье состояние оценивается в 83,6 миллиарда долларов, лишился кровных 1,7 миллиардов в американской валюте. Владельцу Zara Амансио Ортега повезло больше – он лишился 325 миллионов долларов.

Самым неприятным образом политические скандалы с президентом США отразились на основателе социальной сети Facebook Марке Цукерберге, он за один день потерял два миллиарда долларов из-за падений акций его компании.

США миллиардеры богатые люди потери Дональд Трамп жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика