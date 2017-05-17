Трамп назвал отношение к себе со стороны СМИ самым худшим в истории

Фото: ТАСС/Emily Molli

Президент США Дональд Трамп заявил, что ни один политик в его стране не сталкивался с настолько не справедливым отношением, какое проявляют к нему, особенно СМИ.

"Посмотрите, как относятся ко мне, особенно СМИ! Ни к одному политику в истории, и я говорю это с большой уверенностью, не относились хуже или более несправедливо", – цитирует слова Трампа "Интерфакс".

По словам Трампа, нельзя противникам давать себя остановить, они делают людей лишь сильнее. Не нужно позволять критикам вставать на пути у мечты – необходимо продолжать поступать так, как считаешь правильным, отметил президент США.

В обращении к выпускникам американский лидер сказал, что они в течение жизни будут сталкиваться с несправедливыми вещами. "Но вам нужно стиснуть зубы и бороться, бороться, бороться. Никогда, никогда не сдавайтесь! И все будет хорошо", – сказал Дональд Трамп.