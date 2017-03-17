Трамп заявил о нежелании Китая помочь урегулировать проблему Северной Кореи

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Президент США Дональд Трамп 17 марта обвинил власти КНР в том, что они не оказали его стране существенной помощи в урегулировании северокорейской проблемы, передает "Интерфакс".
"Северная Корея ведет себя очень плохо. Они "играли" с Соединенными Штатами годами", – подчеркнул Трамп на своей странице в Twitter.
Американский лидер также добавил, что до сих пор содействие Китая в этом вопросе было весьма незначительным.
Тиллерсон не стал уточнять, какие новые подходы к этому вопросу используют США. Один из них был недавно озвучен представителем Белого Дома: президент Трамп и его администрация активно разрабатывают варианты военного удара по Пхеньяну и насильственную смену режима.
Обеспокоенность США вызвана не только заявлением лидера КНДР Ким Чен Ына о том, что северокорейская межконтинентальная баллистическая ядерная ракета, способная достичь территории США, находится "в последней стадии разработки".