Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 февраля 2017, 11:09

В мире

Глава МИД Италии намерен обсудить с госсекретарем США санкции против России

Фото: ТАСС/Imago

Вопрос антироссийских санкций собирается обсудить министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном на саммите G20 в немецком Бонне, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на агентство ANSA.

По словам Альфано, он хотел бы прояснить позицию США по поводу антироссийских санкций, поскольку появились суждения о новой американской внешней политике и "развороте назад по вопросу санкций".

Министр Италии отметил, что санкции против России не должны быть вечными, и это всего лишь средство, а не цель.

Также в Бонне запланирована встреча Анджелино Альфано с российским министром Сергеем Лавровым.

Недавно состоялась встреча Госсекретаря США Рекса Тиллерсона и главы МИД РФ Сергея Лаврова. Политики обсудили борьбу с терроризмом, в том числе вопросы сотрудничества по сирийскому кризису. Также США выразили заинтересованность в урегулировании конфликтов на Украине и в Афганистане.

Лавров отметил, что встреча получилась продуктивной, и США выразили готовность преодолевать трудный период в российско-американских отношениях.

США Италия жизнь в мире антироссийские санкции Рекс Тиллерсон

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика