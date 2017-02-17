Глава МИД Италии намерен обсудить с госсекретарем США санкции против России

Фото: ТАСС/Imago

Вопрос антироссийских санкций собирается обсудить министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном на саммите G20 в немецком Бонне, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на агентство ANSA.

По словам Альфано, он хотел бы прояснить позицию США по поводу антироссийских санкций, поскольку появились суждения о новой американской внешней политике и "развороте назад по вопросу санкций".

Министр Италии отметил, что санкции против России не должны быть вечными, и это всего лишь средство, а не цель.

Также в Бонне запланирована встреча Анджелино Альфано с российским министром Сергеем Лавровым.