16 мая 2017, 03:13

В мире

Клинтон объявила о создании новой организации

Фото: ТАСС/Алексей Филиппов

Бывший госсекретарь США и кандидат в президенты Хиллари Клинтон заявила, что создает новую организацию для поддержки политических кандидатов и правозащитных компаний, сообщает "Газета.ру".

О создании новой организации "Вперед вместе" Клинон написала в своем микроблоге в твиттере.

По словам Клинтон, новая организация поможет "вдохновить людей для участия в выборах". Основными действиями организации станут поддержка женщин-кандидатов и организаций, борющихся с расовой несправедливостью.

